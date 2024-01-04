الخميس 04 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تضامن الشرقية" تعلن بدء حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، عن بدء أولى فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"،  بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لإفادة سيدات المحافظة فى عدة مجالات

الحملة تبدأ من مركز شباب ناصر و12 خدمة تستهدف دعم نساء المحافظة

و قالت نورين عبد السلام، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر بدء الحملة اليوم في مركز شباب ناصر خلف منطقة التجنيد، على أن تستمر اليوم وغدا.

 وأوضحت أنه توجد بالفعالية 12 خدمة تستهدف نساء المحافظة من عيادات طبية، محو أمية، تكافل وكرامة، تأهيل اجتماعي وغيرها من الخدمات.

تقديم خدمات لـ 5945 مواطنا خلال يومين

وتابعت أن حملة “ بالوعي مصر بتتغير للافضل ”، قد بدأت منذ يومين في قرية سعود، بمركز الحسينية،  حيث تم تقديم خدمات لـ 5945 مواطنا على مدار يومي 2 و3  يناير، لتبدأ اليوم محطة الخدمة في مركز الزقازيق

وفى سياق متصل، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 79 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتى النخاس وكفر الأشراف مركز الزقازيق، وقرية ابن العاص مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية. 

وأعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية تحت رعاية  التحالف الوطني  للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أن القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين  بجميع التخصصات من (صدر – عيون – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن "الطحاوى"،  دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء

مديرية التضامن الإجتماعي حملة “ بالوعي مصر بتتغير للأفضل” مركز شباب ناصر عيادات طبية تكافل وكرامة تأهيل اجتماعي

مواد متعلقة

"أزهرية الشرقية" تعلن نتيجة مسابقة الإنشاد الجماعي للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي 2023-2024

"الدستور" فى معايشة لموسم مراقبة وصيد الطيور المهاجرة بالشرقية: "رقصة المذبوح" (صور)

ننشر مجهودات الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية خلال 2023

بـ5 ملايين و500 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال تغطية ترعة "أم الريش"

خلال 2023 .. جهاز شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 228 منشأة صناعية

مشروعات تنموية وإنارة ورصف.. حصاد إنجازات القنايات في 2023

الأكثر قراءة

عاجل.. منتجو القصب يستعدون لتوريد المحصول و8 شركات تبدأ الإنتاج

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

مليون دولار لسبورتنج لشبونة تنهى وقف القيد بالزمالك

جهود مصر لنزع فتيل أزمات المنطقة ورفض تهجير الفلسطينيين أبرز اهتمامات الصحف

عاجل.. حزب الله يؤكد مقتل 3 من عناصره بينهم القيادى حسين يزبك فى جنوب لبنان

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

حرب غزة تخيم على العالم مع العام الجديد

محمد العسيري

طيور الجنوب فى دراما العودة

إبراهيم عبدالفتاح

هدنة مؤقتة

أحمد الصغير

إسرائيلستان!

د.كريمة الحفناوى

.. ونحن على أعتاب عام جديد

ماجد حبته

فضيلته.. وقداسته

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تثمن المواقف الدولية الرافضة لتهجير مواطنيها

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟