"تضامن الشرقية" تعلن بدء حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" في الزقازيق

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، عن بدء أولى فعاليات حملة "بالوعي مصر بتتغير للأفضل"، بحضور الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لإفادة سيدات المحافظة فى عدة مجالات

الحملة تبدأ من مركز شباب ناصر و12 خدمة تستهدف دعم نساء المحافظة

و قالت نورين عبد السلام، مسؤول العلاقات العامة والإعلام بمديرية التضامن الاجتماعي، أنه من المقرر بدء الحملة اليوم في مركز شباب ناصر خلف منطقة التجنيد، على أن تستمر اليوم وغدا.

وأوضحت أنه توجد بالفعالية 12 خدمة تستهدف نساء المحافظة من عيادات طبية، محو أمية، تكافل وكرامة، تأهيل اجتماعي وغيرها من الخدمات.

تقديم خدمات لـ 5945 مواطنا خلال يومين

وتابعت أن حملة “ بالوعي مصر بتتغير للافضل ”، قد بدأت منذ يومين في قرية سعود، بمركز الحسينية، حيث تم تقديم خدمات لـ 5945 مواطنا على مدار يومي 2 و3 يناير، لتبدأ اليوم محطة الخدمة في مركز الزقازيق

وفى سياق متصل، نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية، قافلة طبية بالتعاون مع مستشفى الزقازيق الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على 79 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتى النخاس وكفر الأشراف مركز الزقازيق، وقرية ابن العاص مركز كفر صقر فى محافظة الشرقية.

وأعلن عبدالحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالشرقية، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، مؤكدا أن القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامة – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن "الطحاوى"، دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء