بـ5 ملايين و500 ألف جنيه.. محافظ الشرقية يُتابع تنفيذ أعمال تغطية ترعة "أم الريش"

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقًا للجدول الزمني المحدد للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

شدد المحافظ، على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميدانى على المشروعات الجاري تنفيذها للوقوف على معدلات الأداء بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية ترعة أم الريش بطول 150 مترا وبتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و500 ألف جنيه وذلك استعدادًا للبدء في تشغيل وحدة مرور الإبراهيمية تيسيرًا على المواطنين لإنهاء مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا في قطاعات: (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الطرق والكباري - الأبنية التعليمية – الشباب والرياضة – الكهرباء) بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وأوضح أنه من المقرر افتتاحها لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 7 مشروعات بقطاع الكهرباء بتكلفة 395 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من لوحة توزيع كهرباء كوبري سليم بمدينة صان الحجر بتكلفة 15 مليون جنيه، ولوحة توزيع كهرباء الصالحية القديمة بمركز فاقوس بتكلفة 105 ملايين جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط خلوة أبو مسلم بمركز أبو حماد بتكلفة 100 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط البساتين الجديدة بمركز بلبيس بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط السدس بمركز الإبراهيمية بتكلفة 40 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط منشأة صهبرة بمركز ديرب نجم بتكلفة 45 مليون جنيه، وموزع كهرباء جهد متوسط سنهوا بمركز منيا القمح بتكلفة 45 مليون جنيه وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق استقرار التيار الكهربي.