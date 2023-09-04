بتكلفة مليار و108 مليون جنيه.. افتتاح 10 مشروعات خدمية بالشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات خدمية وتنموية في قطاع التموين والتجارة الداخلية، تضمنت إنشاء مجمع للخدمات التموينية وصوامع لتخزين الغلال بتكلفة إجمالية بلغت مليار و108 مليون و954 ألف جنيه. وقد تم الانتهاء أيضًا من تجهيز 93 مشروعًا خدميًا وتنمويًا بتكلفة 4 مليار و600 مليون جنيه في قطاعات مختلفة، منها مياه الشرب والصرف الصحي والإسكان والطرق والكباري والأبنية التعليمية والشباب والرياضة والكهرباء، وسيتم افتتاحها في شهر سبتمبر الجاري، احتفالًا بالعيد القومي للمحافظة، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام. وستساهم هذه المشروعات في إحداث التنمية المستدامة وتوفير حياة أفضل لأبناء المحافظة.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات التموينية بمدينة العاشر من رمضان، بتكلفة 13 مليون جنيه، والذي يضم مركزًا لخدمة المواطنين يضم 11 شباكًا للخدمة ومكاتب إدارية وخدمية ومكتب تموين ثانٍ في العاشر، إلى جانب 5 شبابك لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى إدارة تموين العاشر من رمضان، التي تضم 7 مكاتب إدارية وخدمية، وذلك لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بالسجل التجاري والعلامات التجارية وحماية المستهلك، بالإضافة إلى خدمات الدمغة والموازين، فضلاً عن جميع خدمات بطاقات التموين.

أشار محافظ الشرقية الي أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة الصالحية والتي تضم 18 خلية تخزين سعة 5 الاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 340 مليون و220 ألف جنية وكذلك صومعة طوخ القراموص والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 71 مليون جنيه بالإضافة إلى صومعة الحسينية والتي تضم 6 خلايا تخزين سعة 5 آلاف طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 52 مليون و734 ألف جنيه ، وكذا صومعة منيا القمح والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 73 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء صومعة العاشر من رمضان والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 120 مليون جنية وكذلك صومعة أبو حماد الحقلية والتي تضم 4 خلايا تخزين سعة 1250 طن وخلية تفريغ سعة 75 طن وبتكلفة 70 مليون جنيه ، بالإضافة إلى صومعة أبو حماد بمدينة القرين والتي تضم 12 خلية تخزين سعة 5 آلاف طن و 3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 121 مليون جنيه وكذا صومعة صان الحجر وتضم 12 خلية تخزين سعة 5000 طن و3 خلايا تفريغ سعة 100 طن وبتكلفة 220 مليون جنيه.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تنفيذ خطط التنمية وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والغاز الطبيعي والشباب والرياضة والطب البيطري والتموين والاوقاف بمختلف مراكز ومدن المحافظة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جوده حياه المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم ولتحقيق رضا المواطن نحو تلك الخدمات المقدمة له.