الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة فيديو مضايقات السياح من المتسولين فى الحسين

شارع الحسين
شارع الحسين

كشف مصدر أمني عن تفاصيل ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا بث مقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب انتشار ظاهرة التسول في المناطق السياحية، خاصة بمنطقة الحسين بالقاهرة، وتعرض السائحين لمضايقات من عدد من المتسولين والادعاء بقيام الخدمات الأمنية المعنية بالمنطقة بتركهم يتسولون نظير مبلغ مالي.

وأضاف المصدر، أنه أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب، وتبين أنه عاطل مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب بهدف زيادة أعداد متابعيه ونسب المشاهدة لتحقيق أرباح مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مصدر أمني الحسابات الشخصية موقع التواصل الاجتماعي صاحب الحساب التسول بالمناطق السياحية

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