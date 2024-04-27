ضبط 7 متهمين في حملات مكافحة المخدرات بالقاهرة

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق العدي من النتائج الإيجابية من بينها:

- ضبط عاطلين في الشروق وبحوزتهما 2 كيلو جرام لـ مخدر الهيروين.

- ضبط عاطل له معلومات جنائية في الخليفة وبحوزته 740 قرصًا مخدرًا، و4 زجاجات تحوي سائل مخدر وسلاح أبيض.

- ضبط عاطل في دارالسلام وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس.

- ضبط ربة منزل في دارالسلام وبحوزتها 1.235 كيلو جرام لمخدر الهيروين.

- ضبط عاطل له معلومات جنائية في منشأة ناصروبحوزته 700 قرص لعقار الترامادول المخدر

- ضبط متهم له معلومات جنائية في منشأة ناصر وبحوزته 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس وكمية لمخدر الحشيش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.