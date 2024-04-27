القبض على عاطل نقب عن الآثار فى القاهرة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزيتون بالقاهرة من ربة منزل بتضررها من مالك العقار سكنها، لقيامه بأعمال حفر أسفل العقار محل سكنها بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبط المتهم حال قيامه بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بمدخل العقار على حفرة بعمق 3 أمتار وبحوزته أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بمفرده باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.