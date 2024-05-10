سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري مع توقف حركة التداولات في البنوك المصري مع الراحة الإسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود البنوك عملها يوم الاحد المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505 ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0425 ريال سعودي

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.6960 ريال سعودي

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0241 ريال سعودي

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1385 ريال سعودي

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5205 ريال سعودي

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنك شراء بيع سعر الريال السعودي بنك البركة الإسلامي 12.60 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي 12.69 جنيه 12.75 جنيه سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي (CIB) 12.60 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي البنك المصري لتنمية الصادرات 12.69 جنيه 12.72 جنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي 12.67 جنيه 12.69 جنيه

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنك الشراء البيع سعر الريال السعودي بنك الإمارات دبي الوطني 12.59 جنيه 12.70 جنيه سعر الريال السعودي بنك أبو ظبي التجاري 12.35 جنيه 12.70 جنيه سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني 12.54 جنيه 12.70 جنيه سعر الريال السعودي البنك العقاري المصري 12.34 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري 12.66 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي بنك مصر 12.67 جنيه 12.69 جنيه سعر الريال السعودي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 12.49 جنيه 12.70 جنيه