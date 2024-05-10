الجمعة 10 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري مع توقف حركة التداولات في البنوك المصري مع الراحة الإسبوعية للبنوك يومي الجمعة والسبت، على أن تعاود البنوك عملها يوم الاحد المقبل، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-5-2024 مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي

3.7505      ريال سعودي

اليورو مقابل الريال السعودي

4.0425      ريال سعودي

 

الجنيه الإسترليني مقابل الريال السعودي

4.6960      ريال سعودي

 

الين الياباني مقابل الريال السعودي

0.0241      ريال سعودي 

 

الفرنك السويسري مقابل الريال السعودي

4.1385      ريال سعودي

 

اليوان الصيني مقابل الريال السعودي

0.5205      ريال سعودي 

سعر الريال السعودي اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

18.4 مليار جنيه حصيلة تنازلات المصريين عن العملات الأجنبية لصالح شركات الصرافة

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

البنكشراءبيع 
سعر الريال السعودي بنك البركة الإسلامي12.60 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الاستثمار العربي12.69 جنيه12.75 جنيه
سعر الريال السعودي البنك التجاري الدولي (CIB)12.60 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي البنك المصري لتنمية الصادرات12.69 جنيه12.72 جنيه
سعر الريال السعودي البنك الأهلي الكويتي12.67 جنيه12.69 جنيه

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

البنكالشراءالبيع
سعر الريال السعودي بنك الإمارات دبي الوطني12.59 جنيه12.70 جنيه
سعر الريال السعودي بنك أبو ظبي التجاري12.35 جنيه12.70 جنيه
سعر الريال السعودي بنك قطر الوطني12.54 جنيه12.70 جنيه
سعر الريال السعودي البنك العقاري المصري12.34 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي البنك الأهلي المصري12.66 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي بنك مصر12.67 جنيه12.69 جنيه
سعر الريال السعودي بنك الشركة المصرفية العربية الدولية12.49 جنيه12.70 جنيه

 

 

 

 

 

 

 

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