"الداخلية" تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بـ3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية - الجيزة - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.. وبحوزتهم (1.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الآيس، الهيروين" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزتهم (كمية لمخدرى " الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات – سيارتين ملاكي).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(700 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.