الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

"الداخلية" تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بـ3 محافظات

آرشيفية
آرشيفية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (المنوفية - الجيزة - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

 

مديرية أمن المنوفية

ضبط (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم.. وبحوزتهم (1.200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الآيس، الهيروين" – بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – سلاح أبيض – ميزان حساس).

 

مديرية أمن الجيزة

ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الوراق.. وبحوزتهم (كمية لمخدرى " الحشيش، الهيروين" – بندقية خرطوش – فرد محلى وعدد من الطلقات – سيارتين ملاكي).

 

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش- فرد محلى وعدد من الطلقات)، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(700 ألف جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

مديرية أمن المنوفية مديرية أمن الجيزة مديرية أمن الشرقية أجهزة وزارة الداخلية المواد المخدرة قطاع الأمن العام

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