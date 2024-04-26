الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبى بـ25 مليون جنيه

ضبط متهمين بقضايا
ضبط متهمين بقضايا اتجار في النقد الأجنبي - آرشيفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (25 مليون جنيه). 

يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.  

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ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بـ42 مليون جنيه

الامن العام جرائم الأموال العامة العملات الاجنبية لنقد الأجنبي أسعار العملات

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