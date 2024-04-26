الأمن يكشف ملابسات محاولة اقتحام شقة والاستيلاء عليها فى الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع فيسبوك بشأن شكوى أحد الأشخاص بقيام بعض الخارجين على القانون بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بالإسكندرية.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه بالفحص تبين أنه توجد خلافات بين الشاكي وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالاستعانة بـ(3 عاطلين- مقيمين بالإسكندرية) لإخراجه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكي لهم فانصرفوا.

جرى تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.