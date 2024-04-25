صديقه وراء الواقعة.. "الداخلية" تكشف ملابسات مقتل "نجار" بالشرقية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة مجهول الهوية بالشرقية، وضبطت مرتكب الواقعة.

قالت الداخلية: في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية، كما عثر بجوارها على حجر أسمنتى به آثار دماء، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد هوية المجنى عليه، وتبين أنه نجار، وأن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه نجار له معلومات جنائية - يقيم برفقة المجنى عليه".

وأضافت الداخلية: عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة واعترافه بارتكابها على إثر وجود خلافات مالية بينهما وحدثت مشادة كلامية بينهما حال سيرهما بمحل العثور على جثة المجنى عليه تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بالرأس باستخدام الحجر الأسمنتى حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول وبطاقة الرقم القومى الخاصة به ولاذ بالهرب، وتم بإرشاده ضبط متعلقات المجنى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".