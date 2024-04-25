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محمد الباز

حوادث

تحرير 556 مخالفة لعدم ارتداء "الخوذة" خلال 24 ساعة

مخالفات دراجات نارية
مخالفات دراجات نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من ضبط 556 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات، لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة ، خلال 24 ساعة.

وأشارت وزارة الداخلية، إلى أنه تم شن حملة مرورية مكثفة لمتابعة التزام قائدي الدراجات النارية بارتداء الخوذة بجانب المخالفات الأخرى، حيث نجحت أجهزة الأمن في ضبط 556 مخالفة لقائدي الدراجات النارية في القاهرة والمحافظات لعدم ارتداء الخوذة على الطرق السريعة.

وشددت على قائدي الدراجات النارية بضرورة الالتزام بارتداء الخوذة، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، حفاظًا على أرواح المواطنين، ما يحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الأجهزة الأمنية ضبط قائدي الدراجات القاهرة الانضباط

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