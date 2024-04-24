الأربعاء 24 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 4 متهمين بسرقة مدرسة فى أطفيح

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين بسرقة كابلات كهربائية وأسلاك نحاس من مدرسة بمركز أطفيح.

وتبين أن المتهمين سرقوا 14 لفة سلك نحاس من داخل إحدى المدارس حال استقلالهم مركبة "توك توك" ملك وقيادة سائق "توك توك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب تسلق سور المدرسة وكسر باب المخزن مستخدمين "أجنة، ضُبطت".

وأرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" مالك مخزن "خردة"- مقيم بدائرة مركز شرطة الصف.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

مركز أطفيح كابلات كهربائية سرقة مباحث الجيزة أطفيح مركبة توك توك

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