ضبط 4 متهمين بسرقة مبلغ مالى من شخص فى أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 متهمين بسرقة أحد الأشخاص في أسوان.

وتبين أن من بين المتهمين ثلاثة يحملون جنسية إحدى الدول ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسوان؛ وأنهم سرقوا مبلغًا ماليًا من أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول أثناء سيره بمحيط مسكنه بدائرة قسم شرطة أول أسوان، حال استقلالهم "توك توك".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.