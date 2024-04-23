إصابة 10 جراء انقلاب سيارة ربع نقل فى أسوان

أصيب 10 أشخاص، جراء انقلاب سيارة ربع نقل، مساء اليوم الثلاثاء، بطريق أبو الحسن الشاذلى، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل الواقعة

ترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل وتحديدًا بطريق الشاذلى أبو الحسن بحدود محافظة أسوان، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

إجراء تحريات أولية حول الحادث

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، وذلك لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.