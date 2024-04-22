وزراء التعاون الدولي والتضامن ومحافظ أسوان يسلمون شهادات التخرج للمتدربين بفرع الأكاديمية العربية

قامت الدكتورة رانيا المشاط والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم شهادات التخرج للمتدربين من أبناء المحافظة والدول الشقيقة بعد اجتيازهم للبرامج التدريبية الخاصة بتصميم الجرافيك والتسويق الإلكتروني داخل أروقة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وبعد إلقاء الكلمات من قبل الوزراء، بحضور السفير كريستيان برجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، والسيد جيان بياترو بوردينيو، مدير ممثل المكتب القطري لبرنامج الأغذية العالمي بمصر، وأيضًا الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والدكتور علاء عبد البارى نائب رئيس الأكاديمية، والدكتور عطا الله حشاد مدير الفرع بأسوان.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تدير ٢٧ مركز إغاثة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يتم تقديم خدمات الإغاثة لضيوف مصر من اللاجئين وإعادة دمجهم في المجتمع. كما أشارت إلى دور الهلال الأحمر المصري الذي يضم ٣٢ ألف متطوع، ويقدم دعما إلى ١٤ دولة في الخارج، فضلا عن بنوك الدم والقوافل الطبية. وأكدت أيضًا على أن الوزارة تشرف على منظمات المجتمع المدني، وهناك جمعيات متخصصة في الاستجابة السريعة للإغاثة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة يتعاظم دورها أكثر في مرحلة ما بعد الإغاثة، وهو ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، خاصة النساء والأطفال لحمايتهم من كافة أشكال العنف، حيث هناك حياة متكاملة ما بعد الإغاثة، حيث يتم التشجيع على عمل مشروعات مشتركة بين المصريات والسودانيات لتسهيل عملية الدمج، فضلا عن توفير مساحات صديقة للأطفال السودانيين وإدراكهم بالحضانات.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن أسوان تشهد خلال الفترة الحالية زخم كبير من الزيارات للوزراء وكبار الشخصيات لحضور العديد من الفعاليات والاحتفالات في ظل الطفرة غير المسبوقة في كافة المجالات، وتأتى نتيجة روح التعاون والتلاحم بين المحافظة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشراكات المتميزة مع الإتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي.

IMG-20240422-WA0051

IMG-20240422-WA0046

IMG-20240422-WA0048