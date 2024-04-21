الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بعد احتجازه 3 أيام.. شاب يلفظ أنفاسه الأخيرة جراء طلق نارى بأسوان

المجنى عليه
المجنى عليه

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى أسوان الجامعى جراء إصابته بطلق ناري من مجهول بطريق قرية وادي عبادي التابع لمركز إدفو شمال أسوان، وذلك بعد 3 أيام من احتجازه بالمستشفى.

تفاصيل الواقعة 
ترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة إدفو شمال أسوان إخطارًا يفيد باستقبال المستشفى مصابين بطلق ناري، وذلك بطريق قرية وداى عبادى التابع لدائرة المركز.

على الفور، انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبالفحص تبين أن المصابين "مصطفى صابر ٢٥ سنة" وصديقه مصابين بطلقات نارية، أثناء مروره بالتروسيكل بطريق وادي عبادي خرج عليهما مجهولون قاموا بإطلاق النار عليهما بغرض سرقة التروسيكل، وهو ما أسفر عن إصابتهما بطلقات نارية.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين على الفور للمستشفى الجامعي، وبعد ٣ أيام من احتجازهما توفي المصاب مصطفي صابر وتم وضع الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة، وسيتم عرضها على الطبيب الشرعي.

فيما تكثف الجهات الأمنية بمركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان، جهودها لكشف هوية المجهولين الذين أطلقوا النار على الشابين أثناء تواجدهم بطريق قرية وادى عبادى التابع لدائرة المركز واتخاذ اللازم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

مستشفى أسوان الجامعي مصرع شاب طلق ناري مجهولين قرية وادى عبادى

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