الأحد 21 أبريل 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: إطلاق مبادرة إيجى تراك لتوفير فرص عمل للشباب

اللجنة
اللجنة

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهاته بتشكيل لجنة تضم ممثلي الجهات المتعاونة لتنفيذ مبادرة "إيجى تراك" (عربات الطعام للشباب). 

وكلف بضرورة تقديم كافة التسهيلات وأوجه الدعم والرعاية الشاملة للمتقدمين الراغبين في الاستفادة من هذه المبادرة، بالإضافة إلى توفير التدريب الفني والإداري لضمان استمرارية إقامة المشروعات ودفع عجلة الإنتاج في مختلف المجالات. وذلك مع تكثيف حملات التوعية بأهمية البرنامج، خاصة في القرى والنجوع.

وجاءت هذه التوجيهات في إطار تشجيع الشباب وتحفيزهم لإقامة المشروعات الصغيرة وتعزيز ثقافة العمل الحر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويساهم ذلك بشكل مباشر في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة.

من جانبه، أوضح زياد يس، مدير عام الشباب بمديرية الشباب والرياضة بأسوان، أنه بناءً على تعليمات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تم التنسيق مع إدارة المشروعات بديوان عام المحافظة بقيادة أسماء شوقى، وبالتنسيق مع مندوبي شركات المياه والكهرباء والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ممثلة في الإدارة الهندسية لمعاينة المواقع المرشحة لتنفيذ عربات الطعام داخل نطاقها وإجراء تقرير عن مدى صلاحية إقامة مثل هذه المشروعات الشبابية عليها أو استبدالها بمواقع أخرى.

ولفت إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات شهد متابعة من المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، وأيضًا ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة لتعظيم الإستفادة من هذه المشروعات وعوائدها الإيجابية على المنتفعين بها. 

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محافظ أسوان تشكيل لجنة فرص عمل عربات طعام ايجي تراك

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