إطلاق مبادرة "طريق مضئ لطفلي" لاستهداف أولياء أمور الأطفال المكفوفين بأسوان

أناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان سيد مدني لحضور فعاليات مبادرة "طريق مضئ لطفلي" والتي انطلقت بقاعه التعليم المدني بمركز شباب المدينة.

وتستهدف المبادرة، أولياء أمور الأطفال ذوي الإعاقة البصرية "المكفوفين"، ضمن برنامج تنمية أبناء الصعيد والمحافظات الحدودية تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة لتنمية القدرات التنموية لدى الشباب لإبتكار وتنفيذ مبادرات مجتمعية وذلك طبقًا لأهداف التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

وذلك بحضور الدكتورة عبلة عادل مؤسس المبادرة، وأفراح سيد وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب، وزياد يس مدير قطاع الشباب.

مبادرة “طريق مضئ لطفلي”

ومن جانبها أشارت الدكتورة عبلة عادل، إلى أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار رفع المعاناة عن أولياء الأمور الذين لديهم أطفال من ذوي الإعاقة البصرية من ذوي الهمم.

ولفتت إلى أن المبادرة تهدف إلى عمل تأهيل نفسي ووعي لأولياء الأمور وتوجيههم إلى استخدام الأساليب الحديثة والوسائل التكنولوجية المساعدة للتعامل مع هؤلاء الأطفال لكي يصلوا إلى الاعتماد الكامل على أنفسهم لتسهيل أمورهم الحياتية.

وأوضحت عبلة، أنه تم عقد بروتوكول تعاون مع مؤسسة "كلنا إيد واحدة" يتضمن الاستعانة لعقد الورش الخاصة بالمبادرة وإمدادها بمدربين للمشاركة في الورش، منهم الدكتور أحمد فاروق الحاصل على ماجستير من إحدى الجامعات الأمريكية والدكتوراه من جامعة حلوان في التربية الخاصة والتأهيل السلوكي، والدكتورة كاميليا الوكيل، المتخصصة في التدخل المبكر للأطفال.

وفي سياق آخر، كان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بزيارة ميدانية لتفقد منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحى للاطمئنان على المنظومة ومتابعة جاهزيتها وسرعة التدخل لمواجهة أى حرائق أو أزمات.

رافق نائب محافظ أسوان سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات.

جانب من المبادرة

جانب من المبادرة

جانب من المبادرة