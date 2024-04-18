الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع طفل غرقًا أثناء السباحة فى ترعة شمال أسوان

ارشيفية
ارشيفية

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة غرقًا أثناء السباحة فى ترعة قرية ابريم بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة 

وترجع التفاصيل عندما تلقى مأمور مركز شرطة نصر النوبة بلاغًا يفيد بمصرع طفل غرقًا، فى ترعة ابريم بنصر النوبة، وذلك أثناء السباحة لقى مصرعه غرقًا، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لعمل التحريات الأولية وتبين أن الطفل نزل إلي الترعة للسباحة ليلقى مصرعه غرقًا كما تبين أن الطفل يدعى محمود أبو الحسن محمد 13 عام من قرية الديوان بمركز نصر النوبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق. 

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

غرق طفل ترعة إبريم نصر النوبة المشرحة أسوان

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