محافظ أسوان يكلف نائبته بمتابعة جاهزية منظومة الحريق لسرعة التدخل لمواجهة الحرائق

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بزيارة ميدانية لتفقد منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحي للاطمئنان على المنظومة ومتابعة جاهزيتها وسرعة التدخل لمواجهة أي حرائق أو أزمات.

رافق نائب محافظ أسوان سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندس عبد الصبور الراوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات.

زيارة ميدانية لنائب محافظ أسوان لتفقد منظومة الحريق والإطفاء بالسوق السياحي

وأثناء تفقدها للمنظومة، أشارت الدكتورة غادة أبو زيد إلى نجاح المنظومة الجديدة بالسوق السياحي ومساهمتها في الحد من امتداد النيران إلى داخل السوق، والتي إندلعت أمس الأول بمول فيله.

وشددت نائب المحافظ، على ضرورة الفحص الدوري والمستمر للمنظومة داخل الغرف المخصصة لها، والمزودة ببوسيلتين أمان حيث تعمل الخزانات على ضخ المياة من الشبكة لمدة 50 دقيقة، ويتم تدخل الحماية المدنية لتقليل الخسائر الناجمة عن الحرائق، ويتم تنفيذ تدريب عملي ميداني لأصحاب المحال الموجودة بالسوق السياحي ليتم مشاركتهم الإيجابية في حالة حدوث أي حريق للحد من تداعياته على الوجه الأكمل.

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