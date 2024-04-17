محافظ أسوان يكلف نائبته بعقد لقاء بوفد السفارة الأسترالية

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد لقاء مع وفد سفارة دولة أستراليا الصديقة، والذي ضم كلًا من إستر كيم سكرتير ثان ونائب القنصل بسفارة أستراليا بالقاهرة، وفرح آدم الباحثة السياسية والاقتصادية بالسفارة.

وجاء ذلك في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كل الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي لاستعراض كل المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقي والاقتصاد والثقافة.

وذلك بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة، ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية التي يعقدها الوفد مع المسئولين بالمحافظة، ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة لتقديم خدمات توعية قنصيلية، والتعريف ببرامج المنح الدراسية لدرجة الماجستير، وأيضًا برامج الدعم المباشر للسفارة الأسترالية لتنفيذ مشروعات ناجحة في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية من خلال جمعيات معتمدة ومشهرة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون لها تأثير مباشر على المجتمعات المحلية، مع التأكيد على عقد مسئولي المحافظة لاجتماعات توعية مع ممثلي الجمعيات بأسوان للتعريف بالمزايا المتنوعة التي تقدمها السفارة الأسترالية.

تفاصيل حول اللقاء

ومن جانبها استعرضت الدكتورة غادة أبوزيد أطر ومجالات التعاون المتنوعة، فضلًا عن المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان، وخاصة أنها تتميز بتنوع في المنتج السياحي مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمي، واستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة، والمناطق اللوجستية المتعددة التي تسهم في زيادة حركة التصدير للأسواق الإفريقية في ظل توافر البنية التحتية المتكاملة من مطارات وموانئ وطرق دولية، والقطار السريع.

وأكدت على أهمية زيادة الحركة للأفواج السياحية الأسترالية للاستمتاع بالبانوراما الجمالية والطقس المعتدل والطبيعة الخلابة والساحرة التى تمتلكها عروس المشاتي، والمعالم والمناطق الأثرية والسياحية المتنوعة.

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