الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يكلف نائبته بعقد لقاء بوفد السفارة الأسترالية

اللقاء
اللقاء

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ بعقد لقاء مع وفد سفارة دولة أستراليا الصديقة، والذي ضم كلًا من إستر كيم سكرتير ثان ونائب القنصل بسفارة أستراليا بالقاهرة، وفرح آدم الباحثة السياسية والاقتصادية بالسفارة. 

وجاء ذلك في إطار الاهتمام المتواصل باستقبال كل الوفود الزائرة سواء على المستوى الدولي أو المحلي لاستعراض كل المقومات الطبيعية والاستثمارية والسياحية التي تتمتع بها عاصمة الشباب الإفريقي والاقتصاد والثقافة.

وذلك بحضور المهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة، ضمن سلسلة الاجتماعات التمهيدية التي يعقدها الوفد مع المسئولين بالمحافظة، ومديريات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والصحة لتقديم خدمات توعية قنصيلية، والتعريف ببرامج المنح الدراسية لدرجة الماجستير، وأيضًا برامج الدعم المباشر للسفارة الأسترالية لتنفيذ مشروعات ناجحة في المجالات التعليمية والثقافية والرياضية من خلال جمعيات معتمدة ومشهرة تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، ويكون لها تأثير مباشر على المجتمعات المحلية، مع التأكيد على عقد مسئولي المحافظة لاجتماعات توعية مع ممثلي الجمعيات بأسوان للتعريف بالمزايا المتنوعة التي تقدمها السفارة الأسترالية. 

تفاصيل حول اللقاء 

ومن جانبها استعرضت الدكتورة غادة أبوزيد أطر ومجالات التعاون المتنوعة، فضلًا عن المقومات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والثقافية لمحافظة أسوان، وخاصة أنها تتميز بتنوع في المنتج السياحي مما يعكس مكانتها على خريطة السياحة الدولية كأفضل مشتى عالمي، واستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة، والمناطق اللوجستية المتعددة التي تسهم في زيادة حركة التصدير للأسواق الإفريقية في ظل توافر البنية التحتية المتكاملة من مطارات وموانئ وطرق دولية، والقطار السريع. 

وأكدت على أهمية زيادة الحركة للأفواج السياحية الأسترالية للاستمتاع  بالبانوراما الجمالية والطقس المعتدل والطبيعة الخلابة والساحرة التى تمتلكها عروس المشاتي، والمعالم والمناطق الأثرية والسياحية المتنوعة. 

IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0021
IMG-20240417-WA0022
IMG-20240417-WA0022
محافظ أسوان ناىب محافظ أسوان وفد سفارة استراليا نائب القنصل بسفارة أستراليا الصديقة لقاء

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

الجيش السودانى ينفى احتجاز مصر سفينة متجهة إلى السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين