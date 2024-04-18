فى استجابة سريعة.. محافظ أسوان يتفقد منزل سيدة متضررة من تدفق المياه

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشكل سريع مع شكوى إحدى المواطنات بمنطقة خور عواضه أثناء جولته الميدانية بالمنطقة؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة، والتى تتضرر فيها من وجود طفح للمياه داخل منزلها.

توجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل

وتوجه اللواء أشرف عطية، على الفور لمنزل السيدة برفقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث كلف المحافظ بتوجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل.

ووجه محافظ أسوان، بسرعة وضع حل عاجل للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل، وتوفير حياة آمنة لأفراد الأسرة المقيمة حفاظًا على سلامتهم من أي أضرار.