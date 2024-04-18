الخميس 18 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فى استجابة سريعة.. محافظ أسوان يتفقد منزل سيدة متضررة من تدفق المياه

المنزل المتضرر
المنزل المتضرر

استجاب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بشكل سريع مع شكوى إحدى المواطنات بمنطقة خور عواضه أثناء جولته الميدانية بالمنطقة؛ لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إحلال شبكات وخطوط الصرف الصحى بنطاق حى شرق المدينة، والتى تتضرر فيها من وجود طفح للمياه داخل منزلها. 

توجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل

وتوجه اللواء أشرف عطية، على الفور لمنزل السيدة برفقه الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ، والمهندس محمد على رئيس قطاع الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث كلف المحافظ بتوجيه سيارات الشركة لشفط كميات المياه المتراكمة بالمنزل. 

ووجه محافظ أسوان، بسرعة وضع حل عاجل للقضاء على هذه المشكلة بشكل كامل، وتوفير حياة آمنة لأفراد الأسرة المقيمة حفاظًا على سلامتهم من أي أضرار. 

محافظ أسوان منطقة خور عواضه مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات الصرف الصحي استجابة سريعة إحدى المواطنات

مواد متعلقة

أسماء المصابين في تصادم سيارتين "ميكروباص" و"ثلاجة" بأسوان

إصابة 14 شخصا في تصادم سيارتين بأسوان

العثور على جثة غريق في نهر النيل بأسوان

محافظ أسوان يكلف نائبته بعقد لقاء بوفد السفارة الأسترالية

اليوم.. أولى جلسات محاكمة متهم بقتل ابنة خالته فى أسوان

إصابة شخصين فى حريق حظيرة مواشى بأسوان

محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق معرض تجاري.. ويوجه بصرف تعويضات

إصابة 7 أشخاص فى حريق معرض تجارى بأسوان

الأكثر قراءة

حقيقة عرض استثمارى جديد لـ"رأس جميلة" بشرم الشيخ

تراجع أسعار الفراخ البيضاء.. سعر الدواجن اليوم الخميس 2024/4/18

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

عاجل| استدعاء مسئولين بالجبلاية ونجوم فى الأهلى.. كواليس محاكمة حسين الشحات

مصرع شاب على يد 4 أشخاص إثر تجدد خصومة ثأرية فى قنا

لافتتاح المتحف المصرى الكبير.. تكثيف الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير الهوية البصرية للطريق الدائرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الأزمة السودانية المنسية

د. محمد عفيفي

بولاق الفرنساوية

جلال حمام

فى معركتها مع إسرائيل.. إيران ليست وحدها

مدحت بشاى

سمير مرقص على طاولة "المشهد"

عبد الرحيم طايع

إلى أين يا غزة؟

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

صور

مصر تزهو بثقافتها.. هوية بصرية للدائري وترويج للمتحف الكبير

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين