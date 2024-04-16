الأربعاء 17 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين فى حريق حظيرة مواشي بأسوان

حريق
حريق

نشب حريق فى إحدى حظائر المواشى بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة شخصين وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحريق 

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بإندلاع حريق فى أحدى أحواش المواشى بمنطقة البيارة التابعة لدائرة مركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وأسفر الحريق عن إصابة شخصين وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حوش مواشي حريق إصابة شخصين منطقة البيارة كوم امبو

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