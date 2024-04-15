إصابة 18 شخصًا إثر انقلاب "ميكروباص" فى أسوان

أصيب 18 شخصًا إثر انقلاب سيارة “ميكروباص” بمدخل قرية غرب سهيل بمدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتولت النيابة العامة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

البداية مع بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة في أسوان، بوقوع حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” بمدخل قرية غرب سهيل التابع لدائرة المدينة.

وأسفر الحادث عن إصابة 18 شخص وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي، وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت الجهات الأمنية بمحافظة أسوان لعمل التحريات الأولية ورفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية للطريق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.