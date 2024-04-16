محافظ أسوان يتابع جهود السيطرة على حريق معرض تجاري.. ويوجه بصرف تعويضات

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فور إبلاغه بنشوب حريق هائل بمعرض فيله للأنشطة التجارية بوسط المدينة، وبعض العقارات السكنية القديمة المجاورة له، جهود السيطرة على الحريق.

الدفع بـ10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق

وتم الدفع بسيارات الإطفاء التابعة للحماية المدنية بواقع 10 سيارات إطفاء، و14 سيارة إسعاف، فضلًا عن معدات الإطفاء التابعة للقوات المسلحة، إسهام منظومة الحريق الجديدة بالسوق السياحى لمواجهة تداعيات الحريق والحد من إمتداده إلى داخل السوق.

وأثناء متابعة اللواء أشرف عطية لجهود السيطرة، أعطى المحافظ توجيهاته إلى الدفع بسيارات الإطفاء بمحيط المعرض والشوارع الجانبية والعقارات المجاورة حتى يتم تحقيق السيطرة الكاملة على الحريق، بالإضافة إلى فصل التيار الكهربائى، وخطوط الغاز الطبيعى.

وكلف محافظ أسوان بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لـ 10حالات تعرضت لإصابات خفيفة، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى، مع تقديم الدعم اللازم لأصحاب المحال التجارية، والعقارات السكنية.

ووجه أشرف عطية إلى قيام مديرية التضامن الإجتماعى والجهات المعنية بحصر الخسائر لصرف التعويضات وفقًا للضوابط والقوانين المنظمة، وإحالة واقعة الحريق لجهات التحقيق المختصة للوقوف على أسبابه لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

جدير بالذكر أنه اندلع حريق هائل، مساء اليوم، في معارض تجاري وسط مدينة أسوان وامتدت إلى العديد من المحلات التجارية وانتقلت إلى المباني السكنية المجاورة له.

التفاصيل

وترجع التفاصيل عندما تلقت الحماية المدنية في أسوان إخطارًا يفيد بنشوب حريق هائل بأحد المعارض التجارية، ما أدى إلى انتشار النيران بالمباني المجاورة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن احتراق عدة محلات تجارية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.

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