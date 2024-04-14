الأحد 14 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادًا لموسم الحصاد..

7 مواقع تخزينية بسعة 175 ألف طن جاهزة لاستلام القمح بأسوان

حصاد القمح
حصاد القمح

استعدت الأجهزة التنفيذية في محافظة أسوان، لاستقبال موسم حصاد محصول القمح الجديد 2024 تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وأعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته لمسؤولي مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم، مدير المديرية، بالتنسيق الجيد مع الجهات المعنية لانتظام عملية الحصاد والتوريد، لا سيما في ظل انطلاق موسم الحصاد بدءًا من الغد، حيث تظهر بشائره مبكرًا بأسوان كأول محافظة يتم الحصاد والتخزين فيها نظرًا لطبيعة الطقس الحار بها.

حملات توعية للمزارعين

وكلَّف محافظ أسوان، بتكثيف حملات التوعية للمزارعين وذلك من خلال الوحدات الزراعية والإرشادية لتعريفهم بالمزايا المتعددة التي سيحصلون عليها في حالة التزامهم بتسليم كل كميات القمح، وخاصة بعد زيادة سعر استلام الأردب لهذا العام وفقًا لقرار الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتحديد السعر بمبلغ 2000 جنيه نقاوة 23.5، و1950 جنيه نقاوه 23، و1900 جنيه نقاوة 22.5، على أن يُحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعى المصري.

من جهته، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام التموين فى أسوان، أن عدد المواقع التخزينية بالمحافظة 7 مواقع بسعة تخزينية 175 ألف طن، وقد قامت المديرية بمعاينة المواقع والتأكد من جاهزيتها.

ولفت إلى أن كل المواقع ستبدأ في استلام الأقماح المحلية ابتداءً من الغد 15 إبريل الجاري، مع استثناء صومعة الراجحي بتوشكي لاستلام الأقماح من أمس 13 إبريل الجاري، وتم تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة توريد الأقماح المحلية، وتذليل العقبات أمام الموردين والمزارعين.

حصاد القمح
حصاد القمح
أسوان الأجهزة التنفيذية استعدادات محصول القمح حصاد القمح

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