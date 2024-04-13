السبت 13 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

الحديقة النباتية بأسوان مقصد السائحين والزائرين خلال عيد الفطر المبارك

الحديقة النباتية
الحديقة النباتية بأسوان

تزامنًا مع أيام عيد الفطر المبارك، شهدت الحديقة النباتية فى مدينة أسوان، توافد اعداد هائلة من الزائرين للاستمتاع برفقة أسرهم بأجواء العيد.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا للحديقة النباتية فى أسوان تزامنًا مع  أيام عيد الفطر المبارك :

كرة والعاب فى صحبة الأطفال، ومأكولات ومشروبات بصحبة الكبار، هكذا كان أبرز ما يميز الأهالى المتوافدين على الحديقة النباتية للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

توافد الزائرين للاستمتاع بأجواء العيد في الحديقة النباتية 

وبدخولنا الحديقة النباتية نجد هناك مئات من الأهالى يفضلوا افتراش مفرش على الأرض لجلوس عليه، بينما البعض الأخر كان يجلس على المقاهد الخشبية للاستمتاع بأجواء الحديقة ومشاهدة المناطر الطبيعية المميزة سواء من المساحات الخضراء أو منظر مياة نهر النيل الساحر.

ومن ناحيته قال الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، إن الحديقة النباتية تعتبر من أهم المزارات السياحية التي تتميز بها المحافظة، حيث أن تقع علي جزيرة وسط النيل وتبلغ مساحتها 18 ألف فدان.

وأضاف لـ"الدستور" أن يتوافد على زيارة الحديقة النباتية آلاف الزائرين والسائحين بشكل يومى، وتتضاعف هذه الأعداد بالأعياد، حيث بلغ أعداد الزائرين المصريين للحديقة علي مدار 3 أيام عيد الفطر المبارك 3350 مصرى، و 850 أجنبي، ليصل الإجمالى 4225 شخص.

وأوضح الدكتور عمرو محمود، أن الحديقة النباتية تحتوى على ما يقرب من 800 نوع نباتى من الأنواع المميزة، من الاستوائية وشبه استوائية ونادرة وغيرها، حيث أنها تضم ثروة نباتية لاتضاهيها اي حديقة نباتية آخرى عالميًا.

وأشار إلى أن الحديقة النباتية تعد جزيرة وسط نهر النيل وبدايتها كانت عبارة عن صخور ترسب عليها الطمي قبل بناء السد العالي كونت الجزيرة الحالية، وهناك لورد انجليزى يدعى كتشنر أتخذها مقر وقاعدة للجيش الخاص بها وزرع فيها نباتات من شتى دول العالم.

وتابع لـ"الدستور" أنه بعد الإنجليزى جاء الملك فؤاد الأول واطلق عليها اسم جزيرة الملك، وأنه أرسل بعثات خارجيه لكى تجلب النباتات الاستوائية وشبه استوائية وزرعها حتي كون ثروة نباتيه كبيرة غير موجودة في أي حديقة آخرى.

ولفت إلى أن الراحل جمال عبد الناصر أطلق عليها الحديقة النباتية واعتبرها مؤسسة علمية بحثية لخدمة جميع الدراسين والباحثين والاستفادة من النباتات.

الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان
الحديقة النباتية بأسوان

أسوان الحديقة النباتية أجواء العيد عيد الفطر المبارك توافد الزائرين

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