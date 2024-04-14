من الهند لأسوان.. فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية تزين الحديقة النباتية

"الجاك فروت" هي أحد أنواع الفاكهة الاستوائية المميزة والبارزة داخل الحديقة النباتية في مدينة أسوان، حيث إن زراعتها داخل الحديقة تعد استثنائية على مستوى الجمهورية بعد موطنها الأساسي بالهند وتايلاند، نظرًا لتقارب طبيعة المناخ.

فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية

وأجرى "الدستور" زيارة للحديقة النباتية في أسوان لرصد أشجار الفاكهة الاستوائية "الجاك فروت" والتعرف على مواعيد حصادها وفوائدها.

تنمو فاكهة "الجاك فروت" على الأشجار بشكل طولي، حتى إنها تمتد على جذوع الشجرة حتى تصل لوزن 40 كيلو، وبذلك تكون وصلت لمرحلة النضج الكامل، وتمتاز برائحة جميلة مقاربة لفاكهة الأناناس والكنتالوب، ولونها الأصفر، بجانب أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية لعلاج عدة أمراض.

يقول الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، إن أهم ما يميز الحديقة النباتية عالميًا الفواكه الاستوائية الموجودة فيها، والتي من أبرزها أشجار فاكهة الجاك فروت والتى تعد ثمرة من أجمل وأكبر ثمار المملكة النباتية.

وأضاف لـ"الدستور" أن فاكهة "الجاك فروت" أثناء نموها تخرج على الساق الرئيسية للنبات، نظرًا لأن وزنها عند مرحلة النضج يصل لـ40 كيلو، وأنه يتم موسم حصادها تزامنًا مع شهر 6 من كل عام.

وأوضح أن فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية تحتوي على قيمة غذائية عالية، حيث إنها تحتل مكانة كبيرة بين الثمار في المملكة النباتية، نظرًا لأن فيتامين سي الموجود فيها تصنف نسبته أعلى من البرتقال، والحديد نسبته أعلى من الموز.

ولفت الدكتور عمرو محمود، إلى أنه يعد الموطن الأصلي لفاكهة "الجاك فروت" الاستوائية الهند وتايلاند وباكستان، وأن زراعتها داخل الحديقة النباتية تعد فريدة استثنائية على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى أن فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية نجحت زراعتها داخل الحديقة النباتية في أسوان نظرًا لتناسب أجواء المناخ من موطنها الأصلي، كما أنها عند الطرح تكون كمية المحصول كبيرة.

وتابع لـ"الدستور" أن فاكهة "الجاك فروت" يتم استخدامها لعلاج عدة أمراض أيضًا من أبرزها الأنيميا، والكبد، والضغط، والسكر، وأمراض الشعر والبشرة، بالإضافة إلى 40 نوعًا أخرى، نظرًا لأن المركبات الغذائية التي تحتوي عليها عالية.

وذكر أنه بعد حصاد فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية يتم عرضها أمام الجماهير لشرائها، ويتوافد على شرائها عدد كبير من الأهالى سنويًا، حيث إنهم يفضلونها لفوائدها المتعددة ومذاقها الرائع، مشيرًا إلى أن هناك من يفضل تقطيعها وتناولها طازجة وآخرون يفضلونها كنوع من العصير.

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية

الحديقة النباتية