غرق شابين فى مياه النيل بأسوان

قدم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان واجب العزاء لأسر وأهالي الشابين اللذين لقي حتفهما نتيجة تعرضهما للغرق أثناء قيامهما بالسباحة أمام قرية فارس وأسفل كوبرى كلابشة العلوى، وهما محمد نجار بدرى 23 سنة، وإسلام جابر 26 سنة من قرية المنشية التابعة لمركز كوم أمبو.

انتشال جثماني الشابين الغارقين

ونجحت جهود قوات الإنقاذ النهرى والحماية المدنية من انتشال جثمانيهما، وتسليمهما لذويهما عقب إنهاء الإجراءات بمشرحة مستشفى كوم أمبو العمومية.

وناشد اللواء أشرف عطية المواطنين ضرورة الالتزام بعدم السباحة في مياه نهر النيل للحفاظ على سلامتهم من التعرض لأى أضرار.

وأوضح أنه يتم التنسيق بشكل مستمر مع اللواء مجدى سالم، مدير أمن أسوان لتكثف مرور دوريات متحركة من المسطحات المائية على مدار اليوم لمنع أى شخص من السباحة والعوم داخل مجرى نهر النيل لحمايته من التعرض للغرق، وخاصة فى الأماكن التي تشهد حالات غرق، والتي تحتاج لمنع السباحة بها مثل منطقة كوبرى مفيض السد العالى، وجزيرة بربر بالبر الغربي، والمنطقة الواقعة أمام مستشفى مطاوع بالكرور، وأيضًا المنطقة الواقعة أمام مزلقان الأعقاب بحرى، بجانب المنطقة المواجهة لكوبري أسوان الملجم، وكذا منطقتا فارس والبيارة وحى السبعين والعتمور بكوم أمبو، وأسفل كوبرى كلابشة، بالإضافة إلي منطقة الحصايا بالرمادى بإدفو.