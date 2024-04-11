الخميس 11 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بأسوان

اسعاف
اسعاف

أصيب 6 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي فى أسوان، مساء اليوم الخميس، تزامنًا مع ثان أيام عيد الفطر المبارك، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لهما.

تفاصيل الواقعة 

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي وتحديدًا عند قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو، مما أسفر عن أصابة 6 أشخاص، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والمارة.

وبالتحريات الأولية تبين أن المصابين هم كل من: إبراهيم سعد بدري، عمره 60 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفك الاسفل وجروح قطعية بالجبهة، وحسن يوسف سليم، عمره 61 سنة، وإصابته قطع بالوريد اليد اليسرى واشتباه كسر بالكوع، وعمر إبراهيم سعد، عمره 14 سنة، وإصابته اشتباة كسر الضلوع وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب أحمد نصر يوسف، عمره 42 كدمات متفرقة بالجسم، وعلى إبراهيم محمود، عمره 50 سنة، واشتباه كسر بالفخذ الأيمن وجروح متفرقة بالجسم، ونصر أحمد نصر 6 سنوات، وإصابته جرح قطعي بالرأس.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى، لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث اصابة 6 اشخاص عيد الفطر انقلاب سيارة ملاكى الطريق الصحراوي أسوان

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