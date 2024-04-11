الخميس 11 أبريل 2024
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محافظات

متابعة ميدانية لأماكن التجمعات في حدائق وميادين أسوان (صور)

احتفالات المواطنين
احتفالات المواطنين

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسؤولي المحافظة ومديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن بمواصلة المتابعة الميدانية لأماكن تجمعات المواطنين بالحدائق العامة والمتنزهات وممشى أهل مصر، فضلًا عن الميادين الرئيسية لتوفير مختلف الوسائل، وتنظيم الفقرات الفنية لفرق الفنون الشعبية لإستمتاع المواطنين بها وسط البانوراما الحضارية لمنظومة التطوير والتجميل التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة.

جاء ذلك من أجل الاطمئنان على تسخير الإمكانيات أمام مواطنى عروس المشاتى للاستمتاع بالأجواء الإحتفالية لعيد الفطر.

مواصلة العمل ليل نهار بكافة المناطق والأحياء السكنية

وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على مسئولى المحليات بضروة تكثيف الجهود، ومواصلة العمل ليل نهار بكافة المناطق والأحياء السكنية، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ورى الأشجار، وتفريغ الحاويات وصناديق القمامة ورفع الإشغالات وتراكمات القمامة بالشوارع وبين التجمعات السكنية وأماكن الإحتفالات أولًا بأول مع متابعة إنتظام حركة سيارات السيسرفيس بالمواقف، وإلتزام السائقين بالتعريفة المقررة على خطوط السير المتنوعة.

ووجه محافظ أسوان، باستمرار مواصلة المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية والإسعاف، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء لأعمالها، وتكليف نوبتجيات على مدار اليوم، وهو الذى يتواكب مع المتابعة اللحظية لأى أحداث طارئة عبر مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والدفع بفرق الصيانة للتدخل السريع وإصلاح أى أعطال بشبكات وخطوط المرافق المختلفة.

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محافظ أسوان تجمعات المواطنين الحدائق العامة المتنزهات العيد

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