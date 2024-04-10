الأربعاء 10 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بهجة وفرحة.. الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان

الآلاف يؤدون صلاة
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان

أدى الآلاف من الأهالي صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأربعاء، بالمسجد الجامع أول مدينة أسوان، والذي يعد ضمن أكبر المساجد على مستوى المحافظة وتم تجهيزه لاستقبال المصلين.

وأكتمل عدد المصلين داخل المسجد الجامع اول مدينة أسوان، ما أدى إلى افتراش عدد كبير بالخارج لتأدية صلاة عيد الفطر المبارك.

أجواء صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان 

وشهدت صلاة العيد أجواء من الفرح والسرور احتفالا بحلول عيد الفطر المبارك، حيث تبادل الأهالي المباركات فيما بينهم لتهنئة بعضهم البعض بحلول العيد.

وبلغ عدد الساحات والمساجد التي تم تجهيزها لصلاة العيد على مستوى محافظة أسوان 850 مسحد وساحة.

جدير بالذكر أن استعدت محافظة أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة لتخفيف الأعباء ومشقة الحركة على المواطنين وخاصة قبل وأثناء وبعد أداء صلاة العيد والتنزه في الحدائق والأماكن العامة الترفيهية.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى أسوان
أسوان صلاة العيد عيد الفطر المبارك المسجد الجامع تهنئة العيد

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