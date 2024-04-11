احتفالات العيد.. توافد الأطفال على ساحة الألعاب والدراجات بكورنيش النيل في أسوان

توافد عدد كبير من الأطفال على ساحة الدراجات والإسكيت بشارع كورنيش النيل بمدينة أسوان، احتفالًا بعيد الفطر المبارك في ثاني أيامه.

وتشمل ساحة الألعاب المجاورة لحديقة السلام على كورنيش النيل في أسوان: الدراجات، والاسكيت، وسيارات الكهرباء والاسكوتر والأسكيت بورد.

ويمكن للأطفال اللعب داخل الساحة بنظام الإيجار لجميع الألعاب، وتكون بسعر موحد يبدأ من 10 جنيهات لمدة زمنية أقلها ربع ساعة.

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لتوافد الأطفال على ساحة الألعاب تزامنًا مع عيد الفطر المبارك.

يقول أحد زوار ساحة الألعاب، إن هناك إقبال على تأجير الألعاب المختلفة طوال العام، لكن الزيارات تتضاعف في الأعياد والمواسم؛ لذا؛ يتم العمل منذ الساعات الأولى للصباح خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن كان هناك توافد هائل للأطفال في أول أيام العيد، بعد تأدية صلاة العيد برفقة ذويهم.

ويفضِّل الأهالي التوجه لساحة الألعاب للاستمتاع مع أطفالهم بأجواء الأعياد والمواسم والإجازات نظرًا لموقعها المميز في شارع كورنيش النيل وسط المدينة.

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