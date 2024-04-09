إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بالشوم بين عائلتين بأسوان

استقبل مستشفى مدينة كوم أمبو شمال أسوان، 5 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة استخدم فيها العصى والشوم، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة التابعة لدائرة المركز، استخدم فيها الشوم والعصى، لخلافات بينهما، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، فتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وعلى الفور انتقلت الجهات الأمنية إلى مكان المشاجرة لفرض السيطره الأمنية بالمنطقة بأكملها، وفض المشاجرة وضبط الأطراف المتهمة.

وتبين بالتحريات الأولية أن المشاجرة أسفرت عن إصابة 3 أشقاء وهم: مصطفى أحمد، عمره 42 سنة، وطه أحمد، عمره 28 سنة، وعبد الرحمن أحمد، 24 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، كما أصيب شخصين آخربن وهما: حسن عبده، عمره 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد مصطفى، عمره 40 سنة، وإصابته كدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.