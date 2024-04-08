الإثنين 08 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

اعتماد مستشفى الرمد التخصصي بأسوان لمدة 3 سنوات

مستشفى الرمد التخصصي
مستشفى الرمد التخصصي

أعلنت هيئة الرعاية الصحية بأسوان، عن نجاح اعتماد مستشفى الرمد التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة أسوان في اجتياز معايير GAHAR القومية والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية ولمدة ثلاث سنوات، والتي تُعد أول منشأة تابعة لهيئة الرعاية الصحية بأسوان تحصل على الاعتماد النهائي. 

منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية

وأشار الدكتور أشرف حماد، مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان، إلى إجمالي منشآت هيئة الرعاية الصحية الحاصلة على درجة الاعتماد القومية المعترف بها عالميا بمحافظة أسوان بلغ عددها 40 منشآت صحية تم تسجيلها طبقا للمعايير القومية GAHAR، وتشمل 3 مستشفيات، بالإضافة إلى 37 وحدة طب أسرة ومركز طبي، منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وحتى الآن.

وقال أشرف حماد، إن ذلك يأتي في ضوء سعي هيئة الرعاية الصحية الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وبما يضمن استدامة تطوير الأداء لتقديم خدمات صحية ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وصولا للمعايير العالمية، تحت رعاية الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

جدير بالذكر أن مستشفى الرمد التخصصي تأسست على مساحة 3900 متر مربع، وتضم 16 سريرا، بالإضافة إلى 3 صيدليات و5 عيادات خارجية، ومعملي كيمياء الدم وهيماتولوجي، ويقدم الخدمات الطبية في مجالات الرمد والعيون وعمليات جراحة المياه البيضاء.

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أسوان مستشفى الرمد التخصصي اجتياز المعايير هيئة الرعاية الصحية بأسوان أول منشأة تحصل على الاعتماد النهائي

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