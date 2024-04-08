الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بمناسبة حلول العيد.. محافظ أسوان يستقبل وفد الكنيسة الأرثوذكسية لتقديم التهنئة

استقبال محافظ أسوان
استقبال محافظ أسوان

استقبل أشرف عطية محافظ أسوان، الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، بالإضافة إلى وفد قساوسة وكهنة الأقباط الأرثوذكس لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

 

محافظ أسوان يستقبل الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان
وعبر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن شكره وتقديره لهذه الزيارة واللفتة الطيبة التى تعكس عمق العلاقات والروابط الأخوية وأواصر الود والمحبة التى تجمع بين أبناء المحافظة وقيادتها، وهو ما يؤكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن جميع المصريين شركاء فى البناء والتنمية والحفاظ على مقدرات مصرنا الغالية.


وأشار إلى أن روح الإخاء والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين جميع أهالى هذه المحافظة العريقة. 

 

ومن جانبه، قدم الأنبا بيشوى ووفد الكنيسة الأرثوذكسية خالص التهانى لمحافظ أسوان بهذه المناسبة، مؤكدين أن أسوان تتأصل فيها أرقى معانى التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذى يظهر جليًا فى الأعياد الدينية والوطنية، وتكامل مع ذلك الدور الإنسانى الذى يقوم به محافظ أسوان فى تقديم أوجه الرعاية للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا بما يسهم فى رسم الفرحة والسعادة على وجوههم. 

 

وفى سياق آخر، تزامنًا مع الاستعداد الجيد وتهيئة الأجواء الاحتفالية بأفكار إبداعية وابتكارية جديدة لإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بأيام عيد الفطر المبارك.


وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على أهمية تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ورفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات الخدمية والمتابعة المستمرة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة" وغرف العمليات للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة وتلبية المطالب الجماهيرية أولًا بأول، حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وفى ظل متابعة من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة. 

محافظ أسوان أسقف إيبارشية أسوان التهنئة بعيد الفطر المبارك عمق العلاقات والروابط الأخوية الكنيسة الأرثوذكسية

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