مقتل شخص وإصابة 3 خلال مشاجرة بالأسلحة فى قرية شمال أسوان

نشبت مشاجرة بين عائلتين، مساء اليوم السبت، بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن مقتل شخص، وإصابة 3 آخرين، بينهم طفلة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

تفاصيل حول الواقعة

تلقي مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بقرية العليقات التابعة لدائرة المركز، واستخدم فى المشاجرة أسلحة نارية وخرطوش.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة بنشوب مشاجرة بين عائلتين وتم فض المشاجرة وضبط المتهمين، ومعرفة سبب المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة أسفرت عن مصرع شخص، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته بطلق نارى أعلى الصدر، وتم نقل جثته إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وسيتم عرضها على الطبيب الشرعي.

وأصيب فى المشاجرة، شاب وشقيقه بطلقات نارية، وطفلة طلق خرطوش متفرق بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، وذلك لتلقى العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

فى سياق آخر، ارتفع عدد المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبوسمبل السياحي جنوب أسوان، مساء أمس الجمعة، ليصل حصيلة المصابين النهائية بالحادث إلي 15 مصابا بدلًا من 11.

بيانات المصابين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وتوصل "الدستور" إلى أسماء المصابين الـ15 في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، هم كلٌ من: محمد كرم الرواي، عمره 20 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وطه سيد محمد سيد، عمره 41 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالذراع اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد دياب خيري، عمره 18 سنة، وإصابته بجرح قطعي بفروة الرأس، ووالده دياب خيري عبدالراضى، 44 سنة، وحالته غيبوبة، وعبدالعال علي حمدون، 38 سنة، وإصابته بكدمات بالظهر والرأس والرقبة، وممدوح فيصل قرني، عمره 18 سنة، وإصابته بكدمات وسحجات بالجسم، ومؤمن سيد محمد، عمره 13 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم.

كما أصيب وائل إبراهيم علي، عمره 36 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري، وأحمد السعودي عبود، عمره 24 سنة، وإصابته بكدمات وسحجات بالجسم، ياسر نجيب محمد، عمره 38 سنة، وإصابته باشتباه كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد أبوالسعود عبدالمعبود، عمره 34 سنة، وإصابته بكدمات ووسحجات بالجسم، وعلاء الدين أحمد محمد، عمره 28 سنة، وإصابته بكدمات بالصدر وسحجات بالجسم.

وأصيب أيضًا إثر الحادث: فرغلي علي حمدي، عمره 27 سنة، وإصابته بجرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسم، ومحمد شيبة حسن، عمره 34 سنة، وإصابته بكسر بالقدم اليمني، وفيصل قني عبدالرحيم، عمره 48 سنة، وإصابته بكدمات ووسحجات بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية لهم.