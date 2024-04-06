رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات.. استعدادات أسوان لعيد الفطر المبارك (صور)

كلَّف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مسؤولي المحليات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتكثيف الجهود لإزالة التعديات، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، ومواصلة العمل على مدار اليوم في الفترة الصباحية والمسائية، وخاصة خلال هذه الفترة التي تشهد قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشدد محافظ أسوان، على استمرار أعمال النظافة العامة أمام دور العبادة، وفي الشوارع الرئيسية والداخلية، والميادين العامة لتوفير أجواء احتفالية مناسبة أمام المواطنين، وإتاحة الفرصة لهم للاستمتاع بإجازة العيد.

رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات

وفي هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني، بالتنسيق مع إدارة الحدائق بقيادة المهندس محمد حسن، برفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات بالمناطق والأحياء السكنية من خلال قص وتقليم وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء، وتنظيف أشجار النخيل، فضلًا عن تنفيذ أعمال الكنس الآلي وتفريغ صناديق القمامة والحاويات أولًا بأول.

وتكامل مع ذلك مواصلة العاملين وحدة نظافة وتجميل المتنزهات السياحية بقيادة المهندس أحمد حلفاوي، مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في تنفيذ أعمال النظافة وغسيل الأرضيات بالشوارع والميادين الرئيسية وذلك لتهيئة مختلف المناطق للظهور بالمظهر الحضاري والجمالي اللائق أمام الضيوف من الأفواج السياحية والزائرين، وكذا أهالي المحافظة.

استعدادات أسوان لعيد الفطر المبارك

استعدادات أسوان لعيد الفطر المبارك