الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

محافظ أسوان يوجه بصرف التعويضات للمصابين وأسر المتوفين في حادث التريلا

زيارة المصابين
زيارة المصابين

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان توجيهاته بالتعامل السريع لاحتواء تداعيات حادث تصادم سيارة نقل ثقيل بـ5 من مركبات التوك توك ومقهى، فور إخطاره، والذى أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 5 أشخاص آخرين، وذلك من خلال الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى أسوان الجامعى لسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية والفحوصات الكاملة لهم، فضلًا عن نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة العمومية لسرعة إنهاء وإستخراج تصاريح الدفن لهم.

وقدم محافظ أسوان خالص التعازى لأسر المتوفيين وأن يلهمهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وخروجهم من المستشفى بسلام. 

الزيارة الميدانية للاطمئنان على المصابين

كما كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام للمحافظة بالزيارة الميدانية للاطمئنان على المصابين بالمستشفى برفقه الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، والعميد أحمد عز المشرف على مركز السيطرة بالمحافظة للإشراف على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم،وتسخير كافة الإمكانيات الصحية على الوجه الأكمل حتى يتنسى تماثلهم للشفاء الكامل، وعودتهم لأسرهم. 

ووجه محافظ أسوان مديرية التضامن الإجتماعى بالبدء الفورى فى إجراءات صرف التعويضات المقررة للمصابين وأسر المتوفين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك. 

تجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لبيان مديرية الصحة فقد أسفر الحادث عن مصرع كل من أحمد طه محمد 6 سنوات، وعبد الرحمن محمد جمال 10 سنوات، وأتكاتى 40 سنة، وتم نقل جثامينهم إلى مشرحة أسوان العمومية لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

فيما أصيب كل من محمد خليفة حسن 50 سنة، وأصابته بإشتباه كسر بالساق الأيسر، وعمر صلاح متولى 11 سنة، وأصابته بكسور متفرقة بالجسم، وأنور الصادق محمد نصار 20 سنة، وأصابته بكسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وطه أحمد محمد عبد المحسن 35 سنة، وأصابته بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر محمد كمال 27 سنة، وأصيب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

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محافظ أسوان صرف التعويضات حادث تصادم زيارة المصابين الخدمات الطبية

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