بالأسماء.. حصيلة المتوفين والمصابين فى حادث تصادم تريلا وتكاتك واقتحامها مقهى بأسوان

بلغت حصيلة الوفيات والمصابين فى حادث تصادم سيارة نقل ثقيل "تريلا" بعدد من التكاتك، بجانب اقتحام السيارة لمقهى يجلس عليه عدد من المواطنين، بمنطقة الصداقة القديمة في أسوان، عن وفاة شخصين منهم سوداني الجنسية، بينما أصيب 4 آخرون بينهم سوداني أيضًا.

بيانات المصابين والمتوفين في الحادث

وجاءت أسماء الوفيات كالتالى: عبدالرحمن محمد جمال يبلغ من العمر 32 عامًا، سودانى الجنسية، حالته غيبوبة تامة وتوفى بعد وصوله إلى قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعى، وآخر مجهول الهوية، يبلغ من العمر 11 عامًا، مصري الجنسية، لفظ أنفاسه الأخيرة بموقع الحادث، وجارٍ نقلهم إلى مشرحة أسوان العمومية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي.

بينما جاءت أسماء المصابين بالحادث كالتالى: محمد خليفة حسن، عمره 50 سنة، مصري الجنسية، وإصابته اشتباه كسر بالعمود الفقرى و كدمات متفرقة بالجسم، وعمر صلاح متولى، عمره 11 سنة، مصري الجنسية، وإصابته كسور متعددة بالجسم، وأنور الصادق محمد مختار، عمره 20 عامًا، سوداني الجنسية، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، وطه أحمد محمد، عمره 35 سنة، مصرى الجنسية، وإصابته جروح بالوجه.

وتم نقل جميع المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بواسطة الفرق الطبية بمستشفى أسوان الجامعى.

جدير بالذكر أن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ثقيل تريلا بعدد من مركبات التوك توك، ما أدى إلى اقتحام السيارة لمقهى عليه عدد من المواطنين، مساء اليوم الإربعاء، وذلك عند منطقة الصداقة القديمة في مدينة أسوان.

وتبين بوصول الجهات المختصة عند منطقة الحادث وجود عدد من الوفيات والمصابين ولم يتم حصرهم حتى الآن.

تفاصيل الواقعة

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان، إخطارا بوقوع حادث تصادم فى منطقة الصداقة القديمة التابعة لدائرة المدينة، مما أسفر عن وقوع اعداد من الوفيات والمصابين.

وبانتقال الجهات المختصة إلي مكان الحادث تبين من التحريات الأولية أن سيارة نقل ثقيل كانت قادمة من طريق المدينة الصناعية، وانحرفت عجلة القيادة من السائق، فاصطدمت بعدد من مركبات توك توك، ما أدي إلي إصابة عدد من الأشخاص ووجود وفيات ولم يتم حصرهم حتى الآن.

كما أن بعد وقوع التصادم بين سيارة النقل الثقيل "التريلا" والتكاتك اقتحمت التريلا مقهى بجوار هايبر، وأصابت عدد من الأشخاص جارى حصرهم، ونقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.