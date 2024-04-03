الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

جوائز مالية من محافظ أسوان لحفظة القرآن الكريم (صور)

فعاليات تكريم حفظة
فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم

سلّم اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جوائز مالية لـ 10 من حفظة القرآن الكريم بواقع 100 ألف جنيه، وذلك في احتفال نظمته مؤسسة سيناء للخير والتنمية وجمعية الوسيم لتنمية المجتمع المحلى، بالتنسيق مع مبادرة "الناس لبعضهم".

جاء ذلك بحضور د.سيد حسن، رئيس منطقة أسوان الأزهرية، وحنفى محمود مدير مديرية الأوقاف، ود.عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع وأحمد طارق ممثل جمعية الوسيم، إضافة إلى أعضاء اللجنة المُشكلة من المحكمين لإختيار المكرمين والمكرمات من منطقة أسوان الأزهرية ومديرية الأوقاف فى مسابقة جمعية الوسيم لحفظة القرآن الكريم والأصوات الحسنة التى تقدم لها 300 متسابق من مختلف مدن ومراكز المحافظة، فضلًا عن القيادات الدينية والتنفيذية والمجتمعية والأهلية.

فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم 

وفى كلمته، هنأ اللواء أشرف عطية، أبنائه المتفوقين من أهل القرآن نظرًا لما حققوه من جهد وتفوق ملموس فى حفظ كتاب الله، ما يؤكد أن مصر مهد السماحة والاعتدال بين الأديان ستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة، وهو الذى يتطلب معه تربية النشء على الفكر الصحيح وسمو الأخلاق فى إطار المنهج القرآنى السمح سواء فيما يتضمنه من الإلتزام فى العبادات، وأيضًا الرقى فى المعاملات الإنسانية.

وأكد المحافظ أننا نفتخر ونعتز بأبنائنا من حفظة كتاب الله، ونتمنى أن يكونوا دائمًا نماذج مشرفة يحتذى بـها، وقدوة لشبابنا وأطفالنا لتحفيزهم على حفظ كتاب الله، وغرس حبهم له وتقديسه، وخلق روح التنافس فى حفظه، مصداقًا لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " خيركم من تعلم القرآن وعلمه " للعمل بتعاليمه فى حياتهم ومستقبلهم مما يؤسس نفوسهم وعقولهم على صحيح الدين وسماحته، والمشاركة فى مختلف المسابقات الدينية،  وليصبحوا مستقبل مصرنا الحبيبة المشرق فى الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس السيسى.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ عبد الرحيم محمد، واختتمت بقيام محافظ أسوان بإلتقاط الصور التذكارية مع أبناء المحافظة المكرمين من حفظة القرآن الكريم.

فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم
فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم
فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم
فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم
فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم
فعاليات تكريم حفظة القرآن الكريم
محافظ أسوان حفظة القرآن الكريم جوائز مالية يوم الفرحة 100 ألف جنيه

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