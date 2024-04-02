محافظ أسوان يشهد فعاليات الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر لتقديم المنح الدراسية

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات الندوة التعريفية لهيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير الهيئة لتوضيح تفاصيل المنح المقدمة من الهيئة للعام الأكاديمي 2025/2026، وآلية التقدم للحصول على هذه المنح للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وذلك لأبناء أسوان من الموظفين والعاملين بالمؤسسات المختلفة وأعضاء هيئة التدريس وخريجى الجامعات المصرية وطلاب وخريجى التعليم الفنى.

حضر الفعاليات الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام، والدكتور عطا الله حشاد مدير فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، فضلًا عن القيادات الجامعية والتنفيذية والدينية.

فعاليات الندوة

وأثناء الفعاليات أشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بما تقدمه هيئة فولبرايت مصر برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى من برامج تدريبية متقدمة على مدار 75 عامًا منذ تأسيس الهيئة بمصر، وهو ما أثمر عنه من تحقيق ملحمة عظيمة من التعاون والتبادل الثقافى والتعليمى والأكاديمى بين مصر والولايات المتحدة.

وقدم شكره بإسم أبناء أسوان وشبابها وقياداتها على مبادرتهم الرائدة والهادفة، والمتعلقة بمنح فولبرايت للبحث والدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية خلال العام الأكاديمى الجديد لأبناء محافظتنا الواعدة من خريجى الجامعات المصرية للحصول على برامج متقدمة فى الدراسات العليا لجميع المجالات، وأيضًا منح دراسات الإعاقة، والتى تعد إضافة هامة للبرامج التدريبية بما يتماشى مع الإهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بذوى الهمم والقدرات الخاصة، ولتكون مبادرة فولبرايت مصر للدمج والإتاحة لتقديم منح جديدة للعاملين والأكاديميين فى المجالات التابعة لشئون التمكين والدمج والإتاحة.

وأشار أشرف عطية، إلى أن المحافظة من جانبها تسير بخطى ثابتة فى تنفيذ برامج تدريبية مكثفة لشباب العاملين بما يأتي متواكبًا مع الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعم وتأهيل الكوادر الشبابية القادرة على تولى المسئولية بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمى والعملى بما يعود بالنفع على الوطن بكافة قطاعات.

فيما قدمت الدكتورة ماجي نصيف شكرها لمحافظ أسوان، عن اهتمامه ودعمه المستمر للشباب والقيادات وتسخير كافة الإمكانيات، وفتح أبواب جديدة من التسهيلات والتيسيرات مما ساهم فى زيادة المتقدمين للحصول على المنح المختلفة

وأوضحت أنه يتم التقديم للحصول على منح الهيئة من خلال الرابط التالى " https://fulbright-egypt.org/programs-for-egyptians/" حيث أن البرامج المستهدفه لمنح الفولبرايت والهادفة لرفع القدرات وتنمية المهارات تضم برامج الدراسات العليا، وبرنامج زمالة هيوبرت همفرى، وبرنامج الخبراء الأمريكيين، وأشارت المدير التنفيذى للهيئة بأنه يتم توفير فرص للحصول على درجة الماجستير أو جمع المادة العلمية للطلاب أو الإشراف المشترك لطلاب الدكتوراة أو إجراء أبحاث لأعضاء هيئات التدريس والباحثين فى الولايات المتحدة الأمريكية فى مختلف المجالات العلمية والأدبية المتعلقة بالتمكين والدمج على منح ممولة بالكامل، وتغطى كافة نفقات الإقامة والتأمين الصحى والسفر إلى ومن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى النفقات الدراسية، مشيرة إلى أن هدف ورؤية الهيئة يرتكز على دعم التنمية والموارد البشرية بتنفيذ سلسلة من برامج البعثات للدراسة، وتوفير الخبراء الأمريكيين لتبادل الخبرات والثقافات على الوجه الأكمل.

الفعاليات