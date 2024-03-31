بعد تحويله من بؤرة للتلوث.. محافظ أسوان يتفقد موقع إنشاء مجمع مدارس الأحمدية

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الموقع المخصص لإنشاء مجمع مدارس الأحمدية للتعليم الأساسى، والذى تم إستغلاله لإنشاء هذا الصرح التعليمى الكبير بعد أن كان بؤرة للتلوث والقمامة والسلوكيات السلبية بمنطقة الأحمدية بوسط مدينة أسوان.

وجاء ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية بكافة عناصرها، وخاصة توفير فصول دراسة بكافة المناطق والتجمعات السكنية والشعبية ذات الكثافة العالية.

ورافق محافظ أسوان خلال جولته الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، واللواء ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات، فضلًا عن مسئولي الجهات المعنية.

نهو أعمال التصميمات والرسومات الهندسية لمجمع المدارس

وأثناء تفقده شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان على إنهاء إجراءات الطرح والترسية بعد نهو أعمال التصميمات والرسومات الهندسية لمجمع المدارس الذى سيقع على مساحة 4690 م2، وبتكلفة تقديرية 45.5 مليون جنيه.

ولفت إلى أن المجمع يضم عدد 2 مبنى بواقع 44 فصل دراسي لمرحلة رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي وذلك لاستيعاب الكثافة الطلابية بمناطق وسط مدينة أسوان، والقضاء على أي تكدسات في المدارس المحيطة مما يساهم في تخفيف الأعباء على أولياء الأمور والأسر، وسيتم لأول مرة إقامة مخازن خاصة بمديرية التربية والتعليم في أحد مباني المجمع.