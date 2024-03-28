"حياة كريمة" تتابع معدلات الإنجاز داخل 37 مشروعًا بقرية إقليت بكوم أمبو

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة ؛حياة كريمة" باستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب التنفيذ بمختلف المشروعات مع رصد وتذليل العقبات والمشكلات أولًا بأول بكافة القرى والنجوع المستهدفة.

وجاء ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة).

تفقد 37 مشروعًا جاريًا بقرية إقليت بمركز كوم أمبو

من جانبه أكد اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بمحافظة أسوان على القيام بجولة ميدانية لتفقد عدد 37 مشروعا جاريا بقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 55 ألف نسمة، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 23 مشروعا بنسبة 100% وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومركز تنمية الأسرة والطفل، وأيضًا إنشاء مكتب البريد وسوق الماشية والعمارات السكنيه (سكن كريم)، بالإضافة إلى مشروعات إنشاء محطة رفع الصرف الصحى، وإنشاء وتطوير عدد 9 مدارس و4 كبارى على الترع و3 مراكز للشباب.

وأشار اللواء ياسر عبدالشافى إلى أن الجولة الميدانية شملت أيضًا تفقد مشروعات إنشاء نقطة الإسعاف بنسبة 95%، وتوسعات محطة مياه فطيرة لزيادة طاقتها إلى 70 ألف م3/ يوم حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنيه إلى 85% والكهروميكانيكة 35%، وأيضًا مشروع محطة المعالجة الثلاثية بأبو وير لزيادة قدرتها إلى 30 ألف م3/ يوم، حيث بلغت نسب تنفيذ فيها إلى 85% للأعمال المدنية، و60% لأعمال الكهروميكانيك.

وأوضح السكرتير العام المساعد بأنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100%.