أسوانية "تتاجر مع الله": توزيع 500 زجاجة عصير على الصائمين فى رمضان (بث مباشر)

مع قرب رفع صلاة المغرب تبدأ مبادرة خيرية بطلتها سيدة أسوانية ويرافقها عدد من الشباب للوقوف فى شوارع مختلفة فى مدينة أسوان بهدف توزيع عصائر فريش ومياة معدنية وتمر علي الصائمين المارة بالشوارع وعدد من الأسر المستحقة والأشقاء السودانين.

وبشكل منظم جدًا ومن عربة تملأها زجاجات العصائر مختلفة النكهات والألوان جميعها مصنعة من الفاكهة الطبيعية وتغطيها كميات كبيرة من الثلج لتصبح باردة، يتم التوزيع حتى تستطيع تروى عطش الصائمين المارة بالشوارع بعد يوم طويل تحت أشعة الشمس الحارة نظرًا لظروف العمل أو مرافقة مريض أو غيرها من الظروف.

مبادرة لتوزيع العصائر علي المارة بالشوارع فى رمضان

وأجرت "الدستور" بثًا مباشرًا لتوزيع العصائر على الصائمين المارين بشوارع أسوان والأشقاء السودانيين ضمن مبادرة جمعية منشية النوبة الخيرية لإفطار الصائمين خلال الشهر الكريم.

تقول مايسة صلاح، إحدى المؤسسين للمبادرة الخيرية إن المبادرة تنظمها منذ عدة سنوات لإفطار الصائمين وهى تشمل توزيع وجبات غذائية وعصائر فريش علي الصائمين من الأسر المستحقة والأشقاء السودانيين والمارة بالشوارع أيضًا.

أضافت لـ"الدستور"، أنه يتم توزيع الوجبات والعصائر بشكل يومى على الصائمين من الأسر المارة بالشوارع طوال شهر رمضان، حيث إنه يتم منذ أول يوم فى الشهر الكريم توزيع 150 زجاجة عصير متنوعة وجميعها مصنوعة من الفواكة الطبيعية التى من أبرزها كنتالوب فراولة جوافة موز باللبن وغيرها، بجانب نفس العدد من زجاجات المياة المعدنية.

وأوضحت أنه خلال اليوم ضاعفت المبادرة أعداد زجاجات العصائر والمياة المعدنية التي تم توزيعها على المارة فى العديد من شوارع المدينة لتصل لـ500 زجاجة عصير ومثلهم من المياة بدلًا من 150، حيث إن شباب المبادرة أرادوا أن يجعلوها صدقة على روح النقيب مصطفي علام الذى استشهد أثناء تأدية وجبه الوطنى.

ولفتت لـ"الدستور" إلى أن مسئوليتها فى المبادرة تجهيز العصائر، حيث إن المشاركين فى المبادرة يشترون كميات من الفاكهة، ثم تبدأ هى مهمتها فى غسلها وتقطيعها وضربها فى الخلاط لتصبح جاهزة داخل زجاجات وتعبئتها فى عبوات سعتها لتر وحملها في سيارة ربع نقل وتغطى بكميات من الثلج لتكون باردة، وقبل مدة من رفع صلاة المغرب يبدأ الشباب مقسمين على مجموعات التوزيع على الصائمين المارة فى الشوارع المختلفة.

وناشدت أهالى أسوان المشاركة فى المبادرات الخيرية التى تستهدف إفطار الصائمين:"ياريت كل الأسر توفر من وقتها ساعة بس تجهز فيها ست البيت مع ابنها مجموعة من العصير لتوزيعها فى شارعهم أو في أى مكان قريب منهم.. الدنيا هتبقي أفضل من كده".

وأشارت إلى أنه يتم تجهيز الوجبات الغذائية بالأصناف المختلفة داخل الجمعية، حيث يتم توزيع قرابة 400 وجبة يوميًا وأن المستهدفين من الوجبات مرافقين المرضي بالمستشفيات المختلفة سواء الجامعة، أسوان التخصصى، الأورام، ومستشفى مجدي يعقوب، إضافة للأسر الأكثر احتياجًا، والأشقاء السودانيين يتم إرسالها لهم فى منازلهم.

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين

جانب من توزيع العصائر على الصائمين