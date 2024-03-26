الثلاثاء 26 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يفتتح فعاليات احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

 افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،  فعاليات احتفالية "المرأة من أجل مستقبل مستدام"، والتى تقام فى الفترة من 26 إلى 28 مارس الجارى ضمن فعاليات الإحتفال بالمرأة خلال الشهر الحالى، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

 

وجاء ذلك بحضور الموظفات العاملات بديوان عام محافظة أسوان، مستهلًا  فعاليات الإحتفال  بيوم المرأة العالمى، ثم يوم المرأة المصرية، وأخيرًا عيد الأم. 

 

وخلال كلمته أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن الإهتمام بالمرأة يأتى من منطلق الرعاية الغير مسبوقة التى يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا. 

 

وشدد محافظ أسوان، على أهمية زيادة الوعى لدى سيدات أسوان بما يتم بذله من جهود، وتقديمه من خدمات جليلة للمرأة الأسوانية، وساهم ذلك فى حصول المحافظة على المركز الأول لجائزة التميز الحكومى لمشروع مسرعات المشروعات الخضراء الذكية لرائدات الأعمال ويتمثل فى تسريع وتيرة تصميم المشروعات الخضراء الذكية حيث تم شارك المشروع ضمن مؤتمر " كوب 28 " بدولة الإمارات الشقيقة. 

نحرص على تمكين ودعم المرأة الأسوانية بشكل مستمر 

 

 وأوضح اللواء أشرف عطية، على أننا نسعد دائمًا بالنجاحات المتتالية التى تحققها المرأة الأسوانية، ونحرص على تمكينها ودعمها بشكل مستمر حيث يتم تسخير كافة الإمكانيات لمشاركة أصحاب المواهب من السيدات فى المعارض المحلية والدولية للمشغولات والحرف التراثية واليدوية. 

 

ولفت محافظ أسوان، إلى أن الهدف من احتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام هو هدف توعوى للتأكيد على الجهود المبذولة لتمكين المرأة من خلال مشاركتها فى الدورات التدريبة التى تؤهلها لتقود مسيرة العمل والإنتاج فى مختلف المؤسسات الحكومية والمجتمعية. 

 

وفى نهاية اللقاء قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإهداء شهادات تقدير ودرع المحافظة ومكافأة مالية لسيدتين بالديوان العام. 

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات
محافظ أسوان فعاليات احتفالية المرأة من أجل مستقبل مستدام زيادة الوعي

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