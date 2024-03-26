تصادم قطار وسيارة في أسوان

وقع حادث تصادم قطار بسيارة ملاكى، عند شريط السكة الحديد بقرية المحاميد التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين قطار النوم وسيارة ملاكى أثناء مروره بكوبرى قرية المحاميد التابعة لدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن إصابة السائق وعلى الفور تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصاب.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعمل التحريات الأولية.

وجرى رفع آثار الحادث وذلك لتيسير الحركة المرورية وفتح شريط السكة الحديد مرة لتحرك القطار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.

وفي سياق أخر، كان قد اندلع حريق في منزل داخل نجع المعمارية بمدينة البصيلية التابعة لمركز إدفو شمال محافظة أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

تفاصيل حول الحريق

ترجع التفاصيل عند تلقى وحدة الحماية المدنية بمركز إدفو شمال محافظة أسوان، بلاغًا يفيد بنشوب حريق في منزل بنجع المعمارية بمدينة البصيلية وأسفر عن وجود 3 مصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتم السيطرة عليه قبل امتداده في الأماكن المجاورة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وانتقلت جهات التحقيق لعمل المعاينة الأولية للحريق ومعرفة السبب الحقيقي وراء الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.