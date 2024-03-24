الأحد 24 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شرطة بـ"أسوان"

اسعاف
اسعاف

وقع حادث انقلاب سيارة شرطة عند مدخل قرية غرب أسوان، مساء اليوم، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحادث 


وترجع التفاصيل عندما تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة عند مدخل قرية غرب أسوان، وتحديدا ناحية دير الأنبا هدرا ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث مباشرة لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه.


وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم رائد شرطة، وأمين شرطة، و5 مجندين، وجاري التحقيقات اللازمة للوصول إلى الأسباب وراءه.


وجاءت أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة شرطة كالتالي: الرائد أشرف جمال عبد الحكيم، عمره 40 سنة، وإصابته جروح وسحجات، وعوض سانسوي أبو زيد، عمره 46 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم والآلام بالظهر، و5 مجندين وهم كل من: محمد محيي الدين عبد الله، عمره 22 سنة، وإبراهيم محمد بدر، 22 سنة، وعبد المعطي مرتضي عبد الشافي، 22 سنة، ومحمد محمد إبراهيم، 24 سنة، وحاتم عبد التواب عبد الحميد، 24 سنة، جميعهم إصابتهم جروح وسحجات بالجسم.
وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها...

حادث أنقلاب سيارة شرطة مدخل غرب أسوان سيارات الإسعاف مستشفى أسوان الجامعي

الأكثر قراءة

5 طقوس يومية بسيطة يمكن أن تمنع حصوات الكلى

النهاردة كام رمضان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الجمعة التاريخ الهجري

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق

رئيس الوزراء: جهات فى الدولة ستتولى توفير مخزون استراتيجى من السلع

حجازى يغادر معسكر المنتخب "فجأة" ويطير للسعودية

جراحة ناجحة لـ"إمام عاشور" فى الكتف وتقلص فترة غيابه عن الملاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

"11 سبتمبر" جديدة في موسكو

لواء. محسن الفحام

الإفتاء.. رسالة وأمانة

لواء.حمدى البطران

الحشاشون

د.كريمة الحفناوى

المسألة الفلسطينية والحركة الصهيونية

رامي حسين

المتحدة كسبت الرهان

حسين دعسة

الطريق إلى هدنة الحرب فى غزة يغتالها العناد الإسرائيلى

د.أحمد الخميسى

أتذكرك

ماجد حبته

استعمال داعش فى روسيا

صور

المسحراتى فى إحدى المناطق الشعبية

صلاة التراويح من الجامع الأزهر

صناعة كنافة رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

استشهاد عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي رفح ومخيم الشاطئ

إسرائيل تعرقل المساعى الأمريكية لإنشاء دولة فلسطينية بأكبر عملية ضم للأراضى

عاجل| سر رفح.. خسائر نتنياهو وحكومته في خان يونس تضعه في مأزق