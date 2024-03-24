إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة شرطة بـ"أسوان"

وقع حادث انقلاب سيارة شرطة عند مدخل قرية غرب أسوان، مساء اليوم، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل حول الحادث



وترجع التفاصيل عندما تلقت مديرية أمن أسوان إخطارا يفيد بانقلاب سيارة شرطة عند مدخل قرية غرب أسوان، وتحديدا ناحية دير الأنبا هدرا ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث مباشرة لمعاينته والوصول إلى الأسباب وراءه.



وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وهم رائد شرطة، وأمين شرطة، و5 مجندين، وجاري التحقيقات اللازمة للوصول إلى الأسباب وراءه.



وجاءت أسماء المصابين بحادث انقلاب سيارة شرطة كالتالي: الرائد أشرف جمال عبد الحكيم، عمره 40 سنة، وإصابته جروح وسحجات، وعوض سانسوي أبو زيد، عمره 46 سنة، وإصابته كدمات متفرقة بالجسم والآلام بالظهر، و5 مجندين وهم كل من: محمد محيي الدين عبد الله، عمره 22 سنة، وإبراهيم محمد بدر، 22 سنة، وعبد المعطي مرتضي عبد الشافي، 22 سنة، ومحمد محمد إبراهيم، 24 سنة، وحاتم عبد التواب عبد الحميد، 24 سنة، جميعهم إصابتهم جروح وسحجات بالجسم.

وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها...