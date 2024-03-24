محافظ أسوان يوجه بمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف السيارات

شدد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على مواصلة الجولات الميدانية من الأجهزة التنفيذية لمتابعة انتظام عمل محطات الوقود ومواقف السيرفيس، إلى جانب متابعة سير العمل بالمخابز البلدية، للاطمئنان على توافر رغيف العيش المدعم وصرفه للمواطنين بشكل منتظم بمختلف المراكز والمدن، و ذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

تكثيف المرور الميداني للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

ووجه محافظ أسوان مسئولي الجهات المعنية والوحدات المحلية بتكثيف المرور الميداني، للتأكيد على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة لخطوط السير.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن هناك متابعة مستمرة عبر أجهزة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بإشراف من العميد أحمد عز، وبالتنسيق مع مركز السيطرة الرئيسي بوزارة التنمية المحلية للمتابعة اللحظية، والاطمئنان على حالة الاستقرار والهدوء السائدة.

التشديد على سرعة التفاعل مع أي مخالفات أو شكاوى والتعامل معها بكل حسم

وشدد المحافظ على سرعة التفاعل مع أي مخالفات أو شكاوى والتعامل معها بكل حسم، بالتنسيق بين إدارة المواقف بالمحافظة وإدارة مرور أسوان، لمنع أى تجاوزات من بعض السائقين والتأكيد على وضع التعريفة الجديدة بزجاج كل سيارة.

وكلف أشرف عطية مديرية التموين، بقيادة المهندس خالد أبوالقاسم، باستمرار حملات التفتيش على محطات الوقود بواقع 83 محطة، لمتابعة توافر المواد البترولية والإعلان عن الأسعار الجديدة بها، فضلًا عن تكثيف الرقابة على المخابز البلدية، والتأكد من مطابقة الخبز المنتج للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة.